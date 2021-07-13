Спустя сутки на площади Василевского вернули старую схему движения

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининградской области».

О новой схеме проезда круговой развязки на площади Василевского в Калининграде стало известно в понедельник. Единственное изменение коснулось съезда с кольца на улицу Невского: в новом варианте водителям разрешили поворачивать не с двух полос, как раньше, а только с правой.

Однако прошли всего сутки, и на площади вернули прежнюю схему. На центральной полосе дорисовали стрелку, снова разрешающую поворачивать на улицу Невского.

«Здравый смысл все-таки восторжествовал», - прокомментировали перемены в «Сообществе автомобилистов Калининградской области».