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Лето в городе13 июля 2021 13:34

В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

МЧС объявило в Калининградской области штормовое предупреждение
Николай Литвинов
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Региональное управление МЧС объявило в Калининградской области штормовое предупреждение. Как и в предыдущий раз, это связано не с усилением ветра (такого не будет), а с аномально жаркой погодой.

«Средняя суточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более ожидается с 13 по 17 июля. Максимальная температура воздуха составит +28...+33 градуса», - сообщает ведомство.

В МЧС рекомендуют проветривать помещения, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка), на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т. п.).