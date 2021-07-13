С 14 июля в Калининграде останется всего один пункт мобильной вакцинации

Выездные пункты тоже больше не работают. Фото: Александр Подгорчук

Со среды, 14 июля, в Калининградской области сократится количество мобильных пунктов вакцинации. В Калининграде прививки будут делать только в торговом центре «Балтия Молл»: график - с 10.00 до 20.00, перерыв - с 14.30 до 15.15. В области выездная вакцинация продолжится в Черняховске на улице Театральной (с 9.00 до 15.00).

Сокращать число мобильных пунктов начали на прошлой неделе. С 9 июля прекратил работу один из двух прививочных кабинетов в «Балтии Молл». Выездную вакцинацию перестали проводить на площади Победы и возле торговых центров. Дольше всех продержался пункт вакцинации на Южном вокзале, но с 14 июля и там перестанут принимать всех желающих.

В оперативном штабе объяснили сокращение числа мобильных пунктов «оптимизацией распределения вакцины». При этом привиться в поликлиниках по-прежнему можно.

Отметим, что на этой неделе ожидается поставка еще 20 тысяч доз вакцины. Как сообщил губернатор Антон Алиханов, на оперативном штабе под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой было принято решение о дополнительном увеличении поставок в Калининградскую область в связи с возросшими темпами вакцинации.