В Калининградской области серьезно сократилось число мест в санаториях

За прошедшие пять лет число мест в санаториях Калининградской области сократилось на 23 процента, или на 3220 единиц. Такие данные приводит портал бронирования Санатории-России.рф.

Как сообщается, в топ-10 регионов России по росту числа мест в санаториях за прошедшие 5 лет вошли Краснодарский край (+6711 мест), Дагестан (+1636), Тюменская область (+1196), Хабаровский край (+1134), Ростовская область (+984), Новосибирская область (+868), Красноярский край (+722), Оренбургская область (+663), Чеченская Республика (+610), Удмуртия (+534).

В среднем на 100 тысяч жителей России приходится 300 мест в санаториях по всей стране.