Из Калининградской области не выпустили картину с изображением Кафедрального собора

. Фото: Таможня Калининградской области

Калининградские таможенники задержали на границе янтарную картину с изображением Кафедрального собора. Живописное полотно попытались вывезти за пределы региона, как выясняется, не имея на то оснований.

- В ходе таможенного контроля должностные лица Московского таможенного поста установили, что на картине «Кафедральный» имеется изображение, сходное с товарным знаком, правообладателем которого является ГАУ КО «Кафедральный собор», - сообщили в пресс-службе таможни.

Как отмечается, получив от законного правообладателя официальное заявление о том, что использование этого товарного знака, а также вывоз и реализация товара с изображением здания собора осуществляется без его согласия, таможня вынесла определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»).

- Решением Калининградского Арбитражного суда янтарная картина «Кафедральный» была признана контрафактной и подлежащей конфискации, а обществу с ограниченной ответственностью вынесено предупреждение, - добавили в пресс-службе.