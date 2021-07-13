Сократились сроки доставки грузов из Китая в Калининградскую область

Накануне первые пять 40-футовых контейнеров с бытовой техникой для калининградских предпринимателей были доставлены в регион по новому маршруту Китай - Белый Раст (Подмосковье) - ТЛЦ «Черняховск».

Как пояснили в пресс-службе КЖД, контейнеры были включены в состав поезда, который регулярно курсирует между Китаем и подмосковным терминалом.

- Контейнеры были выгружены на ТЛЦ «Белый Раст» и затем в составе поезда, курсирующего между подмосковным транспортно-логистическим центром и Черняховском, доставлены в Калининградскую область, - отметили в пресс-службе.

Как отмечается, включение «китайских» контейнеров в поезда, курсирующие между Белым Растом и Черняховском, позволяет доставлять продукцию местным предпринимателям по сравнению с автомобильными перевозками в кратчайшие сроки - не более 2,5 суток от Москвы.