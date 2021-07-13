В магазине на ул. Багратиона в Калининграде нашли контрафактную одежду

В Калининграде на предпринимателя завели уголовное дело за сбыт контрафактной одежды. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

31-летний предприниматель продавал в магазине на ул. Багратиона одежду, маркированную товарными знаками известных производителей.

Разумеется, без согласия правообладателя. К тому же одежда не соответствовала качеству оригинальных товаров.

Сумма материального ущерба устанавливается, полицейские изъяли более 130 поддельных вещей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб».