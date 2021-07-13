В правительстве разъяснили, как получить выплату в связи с 75-летием со дня образования Калининградской области

В рамках открытой линии в правительстве Калининградской области разъяснили порядок получения выплаты в связи с 75-летием образования региона.

В частности, право на получение выплаты имеют граждане, проживающие на территории Калининградской области и являющиеся ветеранами становления области либо ветеранами труда по состоянию на 4 июля 2021 года.

- Указанным категориям граждан, состоящим на учете в Центре социальной поддержки населения, выплата предоставляется в текущем месяце без их обращения путем перечисления денежных средств на банковские счета, имеющиеся в распоряжении Центра, или на почтовые отделения по месту жительства - выплату либо доставит домой почтальон, либо ее можно получить самостоятельно в почтовом отделении, предъявив паспорт, - отметили в правительстве.

При отсутствии необходимых сведений выплата будет предоставлена на основании заявлений, поданных в Центр по месту жительства не позднее 30 сентября 2021 года.