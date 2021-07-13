В Калининградской области закрывают все мобильные пункты вакцинации

Сегодня днем стало известно о том, что с 14 июля в Калининградской области должны были остаться всего два мобильных пункта вакцинации - в торговом центре «Балтия Молл» в Калининграде и на улице Театральной в Черняховске. Однако ближе к вечеру в министерстве здравоохранения сообщили, что прививки с 14 июля будут делать только в поликлиниках.

Сейчас в Калининградской области развернуто 33 стационарных пункта в 25 медицинских организациях. Записаться туда по-прежнему можно через «Госуслуги», официальные сайты поликлиник, по телефону 122 (8-122) или лично через регистратуру. Если сделать укол в день обращения невозможно, вас должны записать в лист ожидания.

Отправляясь на вакцинацию, с собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ, полис ОМС и СНИЛС.