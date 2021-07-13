В Калининграде рассказали, через сколько дней после прививки от коронавируса доноры могут сдать кровь

В Калининграде день донора пройдет в среду, 14 июля. Фото: Правительство Калининградской области

В среду, 14 июля на площади Победы в Калининграде пройдет выездной день донора.

- Время работы пункта - с 8.30 до 13.00, - уточнили в региональном минздраве. - Донорам необходимо при себе иметь паспорт с регистрацией в Калининградской области и соблюдать рекомендации по питанию. Кроме этого, специалисты акцентируют внимание доноров, недавно привитых от коронавирусной инфекции, на введенном медотводе.

- Отвод от сдачи донорской крови составляет 30 дней после прививки вторым компонентом, - сообщили в ведомстве.