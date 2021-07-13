В Калининграде рабочие меняют 600-метровую трубу отопления

За лето в Калининграде рабочие должны переложить более 5 километров труб. Фото: мэрия Калининграда

Перекладки трубопроводов идут одновременно в нескольких районах Калининграда.

- Один из крупных участков - магистральный трубопровод на пересечении ул. Чекистов и ул. Красной. Это часть сети, уложенной в конце шестидесятых годов, - рассказали в городской администрации. - Протяженность участка: 637 метров. Трубопровод доставляет тепло в жилые кварталы Центрального района. В зоне теплоснабжения: перинатальный центр, противотуберкулезный диспансер, школа-интернат ШИЛИ, школы № 1 и 50, детский сад № 20 и другие объекты.

Всего к началу отопительного сезона предприятие «Калининградтеплосеть» заменит более 5 километров коммуникаций.

Протяженность тепловых сетей в Калининграде (в однотрубном исчислении) составляет около 702 км.

- Больше шестидесяти процентов – трубы, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, а значит, подлежащие замене. В период с 2013 года по 2020 год в Калининграде заменено более 102 км магистральных и межквартальных тепловых сетей, - уточнили в администрации.