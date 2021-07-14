Калининградцы пожаловались на загрязнение Паркового ручья

Сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии по жалобам горожан обследовали ручей Парковый, протекающий по территории Центрального парка культуры и отдыха. Об этом министерство сообщает на своей странице в Инстаграм.

- По результатам обследования специалистами выявлен ряд незаконных выпусков сточных вод. В адрес администрации Калининграда вынесено предписание с требованием ликвидации выпусков, - говорится о результатах рейда. При участии специалистов Центра лабораторного анализа и технический измерений по Калининградской области был осуществлен отбор проб сточных вод.

- Лабораторные исследования показали превышение содержания загрязняющих веществ в сточных водах, - рассказали в министерстве, не уточнив, о каких именно веществах идет речь.

В адрес муниципального предприятия «Гидротехник» также вынесено предписание с требованием довести содержание загрязняющих веществ в ливневых сточных водах до нормы.