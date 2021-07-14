В Храброво после выборочного тестирования 1215 иностранцев выявлено 17 инфицированных COVID-19

В Калининграде подвели итоги санитарно-карантинного контроля на территории области за 6 месяцев 2021 года. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В рамках существующих рисков осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой завоза и распространения опасных инфекционных болезней, в том числе COVID-19, за 6 месяцев текущего года санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Калининградскую область проведен в отношении 978 371 человек (досмотрено 87 751 транспортных средств).

- В аэропорту «Храброво» досмотрено 829 965 пассажиров, - об этом сообщается на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

В отчете говорится, в частности, что в 2021 году досмотрено 92 международных чартерных авиарейса из Турции, Беларуси, Таджикистана, Кипра, Египта (10 927 пассажиров, в том числе 5 042 иностранных граждан).

- По результатам выборочного тестирования по прилету 1215 иностранных пассажиров выявлено 17 инфицированных COVID-19, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что санитарно-карантинный контроль пассажиропотока проводится с применением стационарных и переносных тепловизоров.