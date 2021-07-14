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Общество14 июля 2021 9:19

Из леса под Балтийском продолжают вывозить взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны

За последние сутки специалистами найдено порядка 20 снарядов разной мощности
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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По данным Главного управления МЧС РФ по Калининградской области, специалисты Невского спасательного центра МЧС России снова обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны в районе поселка Павлово Балтийского городского округа.

Сообщается о 20 находках:

- 122-мм артиллерийский снаряд и 100-мм артиллерийский снаряд – 2 шт.,

- 75-мм артиллерийские снаряды – 3 шт.,

- 37-мм артиллерийские снаряды – 8 шт.,

- 30-мм артиллерийские снаряды – 2 шт.,

- взрыватель, осколки с ВВ – 2 шт.,

- 82-мм минометная мина – 1 шт.