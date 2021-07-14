Из леса под Балтийском продолжают вывозить взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны

По данным Главного управления МЧС РФ по Калининградской области, специалисты Невского спасательного центра МЧС России снова обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны в районе поселка Павлово Балтийского городского округа.

Сообщается о 20 находках:

- 122-мм артиллерийский снаряд и 100-мм артиллерийский снаряд – 2 шт.,

- 75-мм артиллерийские снаряды – 3 шт.,

- 37-мм артиллерийские снаряды – 8 шт.,

- 30-мм артиллерийские снаряды – 2 шт.,

- взрыватель, осколки с ВВ – 2 шт.,

- 82-мм минометная мина – 1 шт.