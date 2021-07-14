За сутки в Калининграде сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Во вторник, 13 июля, в Калининграде зарегистрировано два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Судостроительной водитель «Рено» сбил на пешеходном переходе 58-летнюю женщину, которую он не заметил «из-за дождя». В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

На ул. Куйбышева водитель «Мерседеса» отвлекся от управления и сбил переходившего дорогу по зебре 25-летнего мужчину. С травмами пешехода доставили в больницу.