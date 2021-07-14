В Калининграде в среду отключено электричество на десяти улицах

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в среду, 14 июля, в течение дня не будет электричества в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

До 18 часов для проведения работ по ремонту сетей отключено электроснабжение на следующих улицах:

ул. Потемкина, 10, 10а, 23 (д/с № 123),

ул. Сержантская, 6, 11-15, 19,

ул. Береговая, 1, 3, 4-16, 9, 11, 15-19, 15а, 15б, 17а-е, 19а-г, 18-22, 26-36, 39,

пер. Береговой, 6, 9, 9а, 11, 11а (д/с «Солнышко»),

пер. Потемкина, 1-9, 4-10,

ул. Братская, 1, 2-6, 2а, 4а, 3-9,

ул. Курортная, 103,105,

ул. Зои Космодемьянской, 7-17, 20, 22, 23,

пл. Марш. Василевского, 2,

ул. Клиническая (НТРК «Каскад»).