Бывшего майора полиции на 3 года отправили за решетку

Светлогорский городской суд отправил на 3 года в исправительную колонию общего режима бывшего заместителя начальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу межмуниципального отдела МВД России «Светлогорский». Заодно экс-правоохранителя лишили специального звания «майор полиции», запретив после освобождения из мест лишения свободы 2 года занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Как пояснили в региональном управлении СКР, осужденный был признан виновным в превышении должностных полномочий. А началось все с того, что в марте 2019 года в отделение полиции за совершение какого-то мелкого правонарушения был доставлен 57-летний местный житель. Оказавшись в комнате для административно задержанных, он принялся стучать в дверь, требуя вывести его в туалет. Вместо этого по распоряжению тогда еще действующего майора арестанта вывели в коридор и не менее четырех раз ударили электрошокером, причинив множественные кровоподтеки и ссадины. И хотя ни на стадии предварительного следствия, ни в суде офицер свою вину так и не признал, собранные Светлогорским межрайонным следственным отделом УСКР доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.