Калининградец записал разговор с телефонной мошенницей

Звонившая делала все, чтобы ее приняли за настоящего полицейского. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

На мобильный телефон жителя Калининграда поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась старшим лейтенантом полиции «из Главного управления МВД в Москве». Естественно, речь шла о несанкционированном списании денег с банковского счета горожанина. Мол, сотрудники одного из местных отделений банка украли конфиденциальные данные и пытались перевести с его карты 50 тысяч рублей. Операцию вовремя заблокировали, но теперь нужно помочь «специалистам» в расследовании в расследовании «кражи в значительно крупном размере», но никому другому сообщать об этом категорически нельзя.

- При этом злоумышленница даже провела с калининградцем профилактическую беседу, в ходе которой рассказала ему о мерах безопасности при обращении с банковскими картами и о том, что никому нельзя сообщать их реквизиты, - рассказали подробности диалога настоящие полицейские. - Она долго пыталась выяснить, откуда могла произойти утечка персональных данных «потерпевшего» - это чтобы еще больше войти в доверие. Женщина много разговаривала, сыпала специальными финансовыми терминами, а на заднем фоне были слышны звуки переговоров, как будто она находилась в колл-центре.

Однако мужчина знал о методах, которые используют телефонные мошенники, и на уловку не повелся. Зато предоставил сделанную им запись разговора в отдел внутренних дел. Калининградца предупредили, что, хотя на этот раз мошенница звонила с обычного номера мобильного телефона, в некоторых случаях преступники используют подменные номера совпадающие с номерами силовых структур. Так что бдительности терять не нужно.

- В настоящее время участились звонки телефонных мошенников, которые представляются полицейскими, следователями, сотрудниками спецслужб и банков, - добавили в региональном УМВД. - Гражданам рекомендуется ни в коем случае не верить таким звонкам, кем бы ни представлялись звонившие. И уж тем более не стоит выполнять требования о денежных переводах, оформлении кредитов или сообщать реквизиты банковских карт. Лучше всего немедленно положить трубку. Не стоит испытывать судьбу и выслушивать незнакомцев! Расскажите об этих правилах своим друзьям и знакомым.