13 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции. В структуре 197 случаев ОРВИ , 9 пневмоний и 20 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 56 пенсионеров;

- 5 медицинских работников;

- 2 работника образовательных учреждений;

- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 9 работников промышленных предприятий;

- 10 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника банков;

- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 3 сотрудника с/х предприятий;

- сотрудник предприятия в сфере бытовых услуг;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- 6 детей, посещающих д/с;

- 13 школьников;

- 6 студентов (БФУ, КГТУ, колледж сервиса и туризма, КМРК);

- 58 неработающих.