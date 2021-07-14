13 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 226 случаев коронавирусной инфекции. В структуре 197 случаев ОРВИ , 9 пневмоний и 20 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 56 пенсионеров;
- 5 медицинских работников;
- 2 работника образовательных учреждений;
- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 9 работников промышленных предприятий;
- 10 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника банков;
- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 3 сотрудника с/х предприятий;
- сотрудник предприятия в сфере бытовых услуг;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- 6 детей, посещающих д/с;
- 13 школьников;
- 6 студентов (БФУ, КГТУ, колледж сервиса и туризма, КМРК);
- 58 неработающих.