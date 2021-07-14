Пятеро калининградцев украли металла на 2 млн рублей

В Калининграде за совершение кражи в особо крупном размере задержали пятерых мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В апреле злоумышленники проникли в ангар на улице Суворова и похитили рулоны медной кровли стоимостью около 2 млн рублей. Похищенное имущество они вывезли на угнанном с прилегающей территории автобусе «Ивеко».

«Затем злоумышленники отправились в поселок Яблоневка, где их уже поджидал знакомый на кране-манипуляторе. Перегрузив кровельную медь на манипулятор, мужчину сопроводили до пункта приема металлолома, расположенного на улице Ялтинской. Там они сдали кровельный материал, получив около миллиона рублей, оплатили работу крановщика и поделили остальные деньги между собой», - рассказали в пресс-службе полиции.

Сотрудники управления уголовного розыска вышли на след всех участников преступной деятельности и при силовой поддержке бойцов СОБР задержали их. Ворами оказались пятеро жителей Калининграда в возрасте от 32 до 35 лет, все ранее судимы за кражи. На них завели уголовные дела по статье «Кража», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.