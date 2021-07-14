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Спорт14 июля 2021 16:31

В «Балтику» перешел защитник сборной Белоруссии

Николай Литвинов
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Калининградская «Балтика» объявила о том, что ее состав пополнил 27-летний белорусский защитник Сергей Карпович. Трудовое соглашение заключено сроком на один год с возможностью пролонгации на еще один сезон.

Сергей является воспитанником минского «Динамо». В сезоне-2014 дебютировал за главную команду бело-синих, выступал в групповом этапе Лиги Европы УЕФА. В «Динамо» сыграл в 52 матчах. Также выступал за другие белорусские клубы, последним из которых был «Кайсар» (17 матчей, 2 голевые передачи). В прошлом году Карпович дебютировал за национальную сборную Беларуси.