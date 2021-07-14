Калининградец украл со стройплощадки храма бетономешалку

В Калининграде полицейские раскрыли кражу имущества со стройплощадки храма. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Бетономешалка и металлические конструкции пропали с территории строящегося храма на площади Калинина. Сумма материального ущерба составила 200 тысяч рублей.

Как установили оперативники, кражу совершил 24-летний местный житель. Он перелез через забор и проник на неохраняемую территорию стройплощадки. К назначенному времени к храму приехала заранее арендованная машина с краном-манипулятором, после чего водитель загрузил на борт бетономешалку, 2 металлические емкости для замешивания цементного раствора, подмостки для шахт лифта и 2 металлические балки.

«Злоумышленник убедил водителя, что работал на объекте строителем, однако организация-подрядчик не выплатила ему зарплату, поэтому в счет долга отдала ему имущество. Похищенное он отвез в пункт приема металлолома, выручив 40 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.