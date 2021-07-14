В «Балтии Молл» будут прививать только вторым компонентом вакцины

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С сегодняшнего дня мобильный прививочный пункт в торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2) снова будет принимать всех желающих. Правда, как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, вакцинация проводится только вторым компонентом.

С 14 июля прививочный пункт работает ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15.

Информация о дальнейшем продолжении работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Калининграде будет публиковаться дополнительно.