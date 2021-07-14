Въезд на Куршскую косу отремонтируют за 221 млн рублей

Проект ремонта участка автодороги Зеленоградск - Морское получил положительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ремонтные работы пройдут с 1,5 по 3,75 км. Общая протяженность капитально ремонтируемого участка составляет 1,937 км. Сметная стоимость строительства составит 221 млн рублей.

На подъезде к КПП в национальном парке «Куршская коса» проектом предусматривается устройство полос накопления для осуществления остановки транспорта, проверки пассажиров и оплаты проезда на территорию нацпарка. Кроме того, предполагается обустройство автобусной остановки с заездным карманом и пешеходного перехода.