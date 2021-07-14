В Калининград доставили Суперкубок России

. Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".

Сегодня, 14 июля, в аэропорт Калининграда прибыл Суперкубок России. Как сообщает пресс-служба «Храброво», трофей доставили в сопровождении экс-игроков петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» Руслана Пименова, Дмитрия Сенникова, Александра Спивака и Алексей Игонина.

Напомним, матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет на стадионе «Калининград» в субботу, 17 июля. На трибуны пустят 24 500 болельщиков. Игру в прямом эфире покажет Первый канал.