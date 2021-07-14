В Озерском районе сотрудник фермы украл 17 бочек с топливом

В Калининградской области следователи расследовали кражу 17 бочек ГСМ со склада фермы в одном из поселков Озерского района. Выяснилось, что причастен к ней 35-летний бывший сотрудник сельхозпредприятия (ущерб был оценен в 600 000 рублей).

Выяснилось, что в 2017 году мужчина распорядился загрузить в грузовой автомобиль емкости с горюче-смазочными материалами и вывезти с территории.

- Похищенное имущество было доставлено в гараж, который арендовал подозреваемый, - сообщает подробности пресс-служба УМВД по Калининградской области. - В ходе дальнейшего расследования следователи установили, что злоумышленник продавал ГСМ окрестным фермерам, а вырученную прибыль тратил на собственные нужды. Впоследствии мужчина поменял место работы и устроился инженером в крупный животноводческий комплекс.

В итоге, по факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Расследование продолжается.