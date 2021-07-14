В Москве задержан адвокат Елены Белой по делу о мошенничестве

Тимур Маршани Фото: из архива героя публикации

В Москве задержан адвокат калининградского главврача роддома №4 Елены Белой Тимур Маршани. Как сообщают «Известия», дело о мошенничестве в особо крупном размере уже направлено в Кунцевский районный суд, и в ближайшее время должна быть избрана меру пресечения (информация об этом размещена на сайте судов общей юрисдикции города Москвы).

Сам Маршани информацию о своем задержании опроверг телеканалу РЕН ТВ.

Напомним, что калининградцам Маршани стал известен из-за дела Элины Сушкевич и Елены Белой (он является адвокатом последней). В частности, в ближайшее время он должен принять участие в новом рассмотрении дела калининградских врачей, которое будет проходить в Московском областном суде.