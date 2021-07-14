Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2021 20:40

В поселке Космодемьянского началась вырубка деревьев на улице Карташева

По словам Елены Дятловой, во время реконструкции улицы будет сделано компенсационное озеленение
Иван МАРКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вырубка на улице Карташева

Вырубка на улице Карташева

Фото: Иван МАРКОВ

В поселке имени Александра Космодемьянского вдоль улицы Карташева началась массовая вырубка деревьев в связи с ее грядущим ремонтом. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила журналистам, что после завершения всех работ на улице появятся новые деревья.

- Компенсационное озеленение будет выполняться по проекту, утвержденному мэрией и согласованному министерством экологии и природных ресурсов, - заявила Дятлова. - Вы знаете, как мы сейчас трепетно относимся к зеленым насаждениям. Наверное, за эту весну мы высадили больше в разы, чем ранее. Более того, цыплят по осени считают – мы также готовимся к осенней высадке. Сегодня в Калининграде определяются места под будущую посадку.

Напомним, работы по реконструкции улицы Карташева выполняет АО «Производственное объединение «Возрождение»» из Санкт-Петербурга. С компанией заключен контракт на 362,4 миллиона рублей.