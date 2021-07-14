В поселке Космодемьянского началась вырубка деревьев на улице Карташева

Вырубка на улице Карташева Фото: Иван МАРКОВ

В поселке имени Александра Космодемьянского вдоль улицы Карташева началась массовая вырубка деревьев в связи с ее грядущим ремонтом. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила журналистам, что после завершения всех работ на улице появятся новые деревья.

- Компенсационное озеленение будет выполняться по проекту, утвержденному мэрией и согласованному министерством экологии и природных ресурсов, - заявила Дятлова. - Вы знаете, как мы сейчас трепетно относимся к зеленым насаждениям. Наверное, за эту весну мы высадили больше в разы, чем ранее. Более того, цыплят по осени считают – мы также готовимся к осенней высадке. Сегодня в Калининграде определяются места под будущую посадку.

Напомним, работы по реконструкции улицы Карташева выполняет АО «Производственное объединение «Возрождение»» из Санкт-Петербурга. С компанией заключен контракт на 362,4 миллиона рублей.