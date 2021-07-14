В Правдинске мужчину повторно осудили за нарушение масочного режима

Правдинский районный суд привлек к административной ответственности мужчину за повторное нарушение масочного режима. Как сообщает пресс-служба суда, 13 апреля 2021 года гражданин Р. посетил один из магазинов города без средства индивидуальной защиты (маски).

При этом, ранее горожанин уже был привлечен за нарушение статьи 19 Федерального Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также постановления Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134, принятого в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Так как нарушение было повторным, постановлением суда гражданин Р. был признан виновным, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15000 рублей.