В Калининграде легковушка протаранила внедорожник и напоролась на тротуарное ограждение

БМВ после столкновения с внедорожником и забором Фото: «Сообщество автомобилистов Калининградской области».

В Калининграде в ночь со среды на четверг произошло жуткое ДТП на Советском проспекте. Судя по фотографиям, опубликованным в сообществе автомобилистов Калининградской области, участниками аварии стали два авто: легковушка БМВ и внедорожник. Причем, если у внедорожника смяло переднюю часть, то БМВ после столкновения превратился в металлолом, и в довершение всего его прошило насквозь тротуарным ограждением.

Очевидцы сообщают, что все участники аварии живы. По их словам, виновником ДТП стал нетрезвый водитель БМВ, который уверяет, что водителем он не является.

- Бэха до сих пор там. Стоят, ревут, обнимаются, - написал один из свидетелей.

Другой свидетель после того, как написал, что все живы-здоровы и добавил:

- В БМВ бухой, в отказ идет, что водитель он. Говорит, тот испарился.