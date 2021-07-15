Елена Дятлова: Мы начнем высаживать деревья в пустотах

В Калининграде масса мест, где ранее были спилены деревья, но компенсационного озеленения так и не произошло. В среду 14 июля глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что муниципальные власти, наконец, займутся вычислением этих мест.

- Мы сейчас смотрим точечно, где конкретно у нас зияют пустоты, где нужны высадки, - сообщила журналистам Дятлова. - Мы ходим по улицам и определяем места высадки деревьев, которую хотим провести осенью.

Также глава администрации напомнила, что мэрия приобрела оборудование для дробления пней. После того, как коммунальные службы «расправятся» с пнями, на их местах также пройдут высадки.