Очевидец: В Синявино спасатели не смогли вытащить из воды двух тонущих девочек

В синявинском карьере в среду 14 июля чуть не утонули два ребенка. При этом, спасатели, как уверяют свидетели ЧП, не смогли справиться со своими обязанностями.

- Только что тонули две девочки, - написал очевидец в сообществе «Янтарный ДЛБ». - Эти товарищи (автор сообщения приложил фото), [испугавшись] и не зная, куда себя деть, тряслись в своих майках «спасатели» и понятия не имели, что делать. Благо, нашлись адекватные отдыхающие и общими усилиями вытащили девочек! В крайне тяжелом состоянии их увезли на «скорой»!

Далее автор довольно эмоционально выразил свое отношение к спасательному пункту и его сотрудникам.

«Комсомолка» выясняет детали произошедшего.