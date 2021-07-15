В Калининградской области продлили сроки обязательной вакцинации

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области обязательная вакцинация отдельных категорий граждан продлена до 1 сентября. Решение об этом было принято на заседании регионального оперативного штаба.

Напомним, 24 июня власти объявили об обязательной вакцинации для некоторых категорий населения: работающих в сфере торговли, общественного питания, на транспорте, в сфере обслуживания, а также социальных работников. Они должны были быть вакцинированы до 20 августа.

«В структуре заболевших порядка 20% - это люди из категорий которые должны пройти обязательную вакцинацию», - отметили в оперштабе, добавив, что на днях ожидается поставка 12 000 доз комплектов «Спутника».