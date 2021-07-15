Полицейский в отпуске задержал с поличным магазинного вора

Связанный скотчем вор покорно дожидался прибытия наряда ППС. Фото: Предоставлено героем публикации

Вообще-то, в тот день старший лейтенант полиции Никита Зинченко находился в отпуске. И вместе с женой и ребенком ехал на отдых, когда на улице Александра Невского вдруг заметил объявленного в региональный розыск ранее неоднократно судимого, давно и хорошо известного местным правоохранителям жителя Калининграда. Припарковавшись у тротуара, офицер увидел, как рецидивист открывает дверь магазина «Бутыль».

- А я знаю, что просто так он в магазины практически никогда не заходит, - рассказал Никита. – Только с вполне определенными намерениями. Поэтому решил тоже войти и понаблюдать.

Разыскиваемый занял позицию возле полки с дорогим алкоголем, отказался от предложения продавщицы помочь с выбором товара, а как только та отвлеклась, мгновенно схватил бутылку элитного коньяка и сунул в свой рюкзак. После чего сделал вид, что говорит по мобильному телефону, и покинул помещение торговой точки. Предупредив продавца о совершенной краже, старлей вышел следом за вором, нагнал его и окликнул по имени.

- Сообразив, что попался, он сначала попытался было сопротивляться, но ведь до того как инспектором миграционного контроля стать, 8 лет в патрульно-постовой службе был. В общем, слегка заломил ему руку, а поскольку наручников при себе не было, связал его скотчем. Тут и чоповцы подъехали (продавец «тревожную конопку» нажала), а потом ребята из ППС. Пережал задержанного им, объяснил, что произошло, вернулся к семье, и мы поехали дальше.

Попавшемуся с поличным уголовнику теперь предстоит держать ответ перед законом. И помнить, что полицейский всегда на службе. Даже когда в отпуске.