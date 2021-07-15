7 студентов, 55 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 230 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 192 ОРВИ , 16 пневмоний и 22 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 30 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
-5 работников образовательных учреждений;
- 23 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 14 работников промышленных предприятий;
- 13 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- 6 сотрудников банков;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 4 сотрудника с/х предприятий;
- 4 сотрудника предприятий в сфере бытовых услуг;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- сотрудник санатория;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- вахтовик;
- 54 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- неорганизованный ребенок до 6 лет;
- ребёнок, посещающий д/с;
- школьник;
- 7 студентов (БФУ, Ранхигс; бизнес колледж, КМРК, БИТ, училище олимпийского резерва);
- 55 неработающих.