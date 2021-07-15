7 студентов, 55 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 230 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 192 ОРВИ , 16 пневмоний и 22 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 30 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

-5 работников образовательных учреждений;

- 23 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 14 работников промышленных предприятий;

- 13 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- 6 сотрудников банков;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 4 сотрудника с/х предприятий;

- 4 сотрудника предприятий в сфере бытовых услуг;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- сотрудник санатория;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- вахтовик;

- 54 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- неорганизованный ребенок до 6 лет;

- ребёнок, посещающий д/с;

- школьник;

- 7 студентов (БФУ, Ранхигс; бизнес колледж, КМРК, БИТ, училище олимпийского резерва);

- 55 неработающих.