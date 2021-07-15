В субботу Приморское кольцо и дорогу на косу перекроют на 10 часов

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 17 июля, с 6.00 до 16.00 будет временно изменена схема движения на дорогах, задействованных на маршруте международных соревнований по триатлону IRONSTAR 2021.

Как сообщает администрация Зеленоградска, перекроют

- Приморское кольцо в направлении Калининград - Светлогорск (подъезды к аэропорту «Храброво», а также подъезд к Светлогорску и Пионерскому не ограничиваются);

- Трассу «Калининград - Зеленоградск» (на участке от Приморского кольца до перекрестка с круговым движением при въезде в г. Зеленоградск);

- Дорогу «Сосновка – Куршская Коса» (от дороги «Калининград - Зеленоградск» до «Зеленоградск – Морское»);

- Дорогу «Зеленоградск – Морское» (в районе городской парковки (парковка также будет закрыта);

- улицу Тургенева в Зеленоградске (в направлении Калининграда);

- Окружную Зеленоградска (в направлении Национальный парк «Куршская коса» - Калининград);

- дорогу «Зеленоградск-Морское» (от городского кладбища до Национального парка «Куршская коса»).

Схема перекрытия дорог. Фото: Администрация Зеленоградска

ВАЖНО! Приморское кольцо будет перекрыто только с одной стороны - от поселка Храброво до Куликово в сторону Светлогорска. В сторону Калининград дорога движение сохранится прежнем режиме, кроме перекрытого съезда на Зеленоградск.