В Калининграде снова открываются три мобильных пункта вакцинации

. Фото: Instagram.com

С сегодняшнего дня, 15 июля, в Калининграде снова начинают работать мобильные пункты вакцинации. Как сообщает региональный минздрав, второй компонент прививки от коронавируса можно получить по живой очереди:

- торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- на площади Победы – 15-16 июля - с 10 до 20 часов; 17-18 июля – с 10 до 15 часов;

- на площадке перед ТЦ «Виктория» (бульв. Л. Шевцовой, 1) – 15-16 июля с 10 до 20 часов.

Пункты будут работать с 15 по 18 июля.

Расписание работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете.

Информация о дальнейшем продолжении работы мобильных центров вакцинации от коронавируса в Калининграде будет публиковаться дополнительно.