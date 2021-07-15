С начала 2021 года число безработных в Калининградской области снизилось в три раза

С начала 2021 года численность безработных граждан в Калининградской области снизилась в 3,2 раза – с 30,7 тыс. до 9,7 тыс. человек. При этом, количество вакансий достигло при этом 20,8 тыс. единиц, сообщила на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений министр социальной политики Анжелика Майстер.

«Фактически на каждого безработного приходится две вакансии», – подчеркнула министр, отметив, что в прошлом году напряженность на регистрируемом рынке труда была такова, что на одну вакансию претендовали два безработных гражданина.

По словам Майстер, в этом году поставлена задача восстановить рынок труда до показателя 2019 года.