Водителя, обвиняемого в ДТП с двумя погибшими в Славске, отправили в СИЗО

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Славске избрали меру пресечения водителю «Санг Йонга, обвиняемому в совершении ДТП с двумя погибшими. Ближайшие два месяца по решению суда 34-летний мужчина проведет в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как ранее сообщала «Комсомолка», трагедия произошла 10 июля. Пьяный водитель «Санг Йонга» врезался в припаркованный «Опель».

В результате столкновения 56-летний водитель «Опеля» и 32-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Еще один пассажир был госпитализирован. Двое пассажиров «Санг Йонг» также были госпитализированы. Виновник аварии после совершения ДТП пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан полицейскими.

На водителя «корейца» завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».