Власенко: Продажа торговой сети «Виктория» - лишь вопрос времени

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Принадлежащая Mercury Retail Group Limited торговая сеть «Виктория» в ближайшее время может сменить владельцев. На покупку претендовал «Магнит», но, как сообщает «Коммерсант», из-за антимонопольных ограничений сделка не состоялась. Тем не менее, вопрос с продажей остается открытым.

- Я думаю, нынешним собственникам точно подразделение «Виктория» не нужно, раз у них стратегия в розницу не идти. А потому что иначе какой смысл был продавать «Дикси»? - поделился мнением в эфире «Business FM Калининград» управляющий инвестиционного фонда Lighthouse capital Николай Власенко. - Я думаю, вопрос времени. Все равно продадут. Все-таки локальный рынок для розницы сейчас российской — очень сложно им управлять и получить выигрыш на масштабе, то есть получить низкую цену. То есть он будет всегда менее конкурентен, чем федеральная сеть. Без «Виктории» нынешним собственникам будет проще сосредоточится на их приоритетном направлении — сетях «Красное & белое» и «Бристоль».

Компания «Виктория» была основана в 1993 году в Калининграде предпринимателями Николаем Власенко, Александром Зарибко и Владимиром Кацманом. В 2011 году «Викторию» купила группа компаний «Дикси», контрольный пакет которой затем перешел в руки Mercury Retail Group Limited. В мае 2021 года стало известно о том, что владельцем «Диски» станет ритейлер «Магнит». Покупку уже одобрила ФАС.