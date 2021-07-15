В Калининграде молодой уголовник попался на краже трех велосипедов

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские задержали очередного веловора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Три велосипеда находились на велопарковке на ул. Партизана Железняка. Ранее судимый 19-летний калининградец перекусил противоугонные тросы и поочередно похитил велосипеды, которые принадлежали одной семье.

Краденое имущество подозреваемый отвез домой, где выставил на продажу в интернете. На момент задержания он успел продать два велосипеда. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.