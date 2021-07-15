Из-за проведения Суперкубка России в центре Калининграда ограничат движение

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В субботу, 17 июля, в связи с проведением матча Суперкубка России на стадионе «Калининград» с 14.00 до 21.00 будет ограничено движение для всех видов транспорта. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, проехать будет нельзя:

- по улице Октябрьской на участке от проспекта Московского до улицы Багратиона;

- по набережной Ген. Карбышева на участке от улицы Октябрьской до улицы Ген. Павлова;

- по улице Ген. Павлова на участке от набережной Ген. Карбышева до бульвара Солнечного;

- по бульвару Солнечному на всем протяжении;

- по Восточной эстакаде от аллеи Чемпионов до улицы Ялтинской;

- по 2-й эстакаде от проспекта Калинина до улицы 9 Апреля;

- по аллее Чемпионов на всем протяжении;

- по набережной Парадной на всем протяжении.

Напомним, сам матч между «Зенитом» и «Локомотивом» начнется в 18.00.