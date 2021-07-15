Из-за проведения Суперкубка России в центре Калининграда ограничат движение

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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
В субботу, 17 июля, в связи с проведением матча Суперкубка России на стадионе «Калининград» с 14.00 до 21.00 будет ограничено движение для всех видов транспорта. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, проехать будет нельзя:
- по улице Октябрьской на участке от проспекта Московского до улицы Багратиона;
- по набережной Ген. Карбышева на участке от улицы Октябрьской до улицы Ген. Павлова;
- по улице Ген. Павлова на участке от набережной Ген. Карбышева до бульвара Солнечного;
- по бульвару Солнечному на всем протяжении;
- по Восточной эстакаде от аллеи Чемпионов до улицы Ялтинской;
- по 2-й эстакаде от проспекта Калинина до улицы 9 Апреля;
- по аллее Чемпионов на всем протяжении;
- по набережной Парадной на всем протяжении.
Напомним, сам матч между «Зенитом» и «Локомотивом» начнется в 18.00.