Алиханов не увидел нарушения Конституции в обязательной вакцинации

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Введение обязательной вакцинации для отдельных категорий работников не является нарушением Конституции РФ. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании общественно-политического совета в четверг, 15 июля.

Вопрос о введении обязательной вакцинации некоторых категорий населения поднял депутат облдумы Михаил Чесалин. По его словам, в некоторых бюджетных учреждениях сотрудников заставляют вакцинироваться, угрожая в противном случае отстранением от работы с последующим увольнением. Подобная ситуация может привести к тому, что «тысячи калининградцев могут лишиться работы».

«Это противоречит действующему законодательству и тому, что говорит президент. Он неоднократно заявлял, что принуждение недопустимо, это публичная позиция властей», - сказал Чесалин.

«Мы, несомненно, изучили этот вопрос, и могу сказать, что никакого нарушения Конституции здесь нет. Вам как человеку, разбирающемуся в законах более чем детально, это известно. Есть комплексность толкования права, юристы и прокуратура этот вопрос многократно изучили», - ответил Антон Алиханов.

По словам губернатора, власти на многочисленных совещаниях неоднократно объясняли работодателям, что отстранение от работы является «последним, критичным шагом», исключительным случаем, когда отказ от вакцинации создает угрозу здоровью самого отстраненного. При этом юридическая основа для отстранения есть.

«От 20 до 30 процентов тех, кто ежедневно заболевает, это как раз люди, которые трудятся в тех областях, обязательным к вакцинации. Это торговля, общепит, медики», - сказал Алиханов,

Напомним, 24 июня власти объявили об обязательной вакцинации для некоторых категорий населения: работающих в сфере торговли, общественного питания, на транспорте, в сфере обслуживания, а также социальных работников. Они должны были быть вакцинированы до 20 августа, позже срок решили перенести на 1 сентября.