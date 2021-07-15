Калининградка оформила 600-тысячный кредит на пенсионерку-собутыльницу

Жительница Калининграда украла у знакомой телефон и оформила на нее кредит. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимая 30-летняя женщина выпивала со своей 63-летней знакомой. Воспользовавшись нетрезвым состоянием пенсионерки, она похитила ее мобильный телефон и скрылась.

Далее при помощи мобильного банка она оформила на ее имя кредит в размере 600 тысяч рублей. Часть денег она потратила по покупки в магазинах, другую часть перевела на счета знакомых, а похищенный телефон продала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».