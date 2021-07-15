В Черняховске планируют построить два новых завода

Группа компаний «Хевел», которая занимается строительством солнечных батарей, планирует построить два завода в Черняховске. Об этом на заседании общественно-политического совета рассказал губернатор Антон Алиханов.

«В конце месяца мы там будем уже начинать стройку. Больше тысячи человек сотрудников», - сказал Алиханов.

По словам губернатора, региону предстоит решить вопрос с кадрами для нового производства, а также вопросы жилья для сотрудников.

«Вот они (сотрудники) где, где их взять? Когда заводы будут построены, они где будут жить? Я надеюсь, что застройщики, а мы уже подыскали несколько мест, сразу после начала строительства заводов начнут строить дома», - сказал он.

Алиханов отметил, что решить этот вопрос может быстрое и качественное переобучение либо релокация кадров.

«Другого не дано. Мы не можем потерять эти инвестиционные проекты. 85 регионов толкаются локтями, ногами, только бы заполучить новые рабочие места себе. Это ключевой вопрос развития региона, а без кадров никакого разговора о новых производствах быть не может».