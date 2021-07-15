Калининградским кафе, барам и ресторанам разрешили работать по ночам для привитых посетителей

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Вступил в силу приказ областного министерства экономического развития, промышленности и торговли, который частично снимает ограничения на работу предприятий общепита. Напомним, ранее кафе и ресторанам Калининградской области запретили работать 00.00 до 06.00 за исключением обслуживания навынос и доставки.

Теперь принимать клиентов по ночам власти разрешили, но только тех, кто предоставит сертификат о вакцинации. Кроме того, предварительно предприятия общепита должны согласовать такой график работы с министерством экономического развития области - подать заявку через МФЦ или информационно-расчетный центр.

- Министерство рассматривает заявления вместе с документами не более чем восемь рабочих дней, однако на практике мы стараемся отрабатывать не более 1-2 дней, - сообщила руководитель министерства Ирина Гракова. - Заявления уже начали поступать через МФЦ. Временный порядок заведен. Никаких препятствий нет.