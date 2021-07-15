В Калининграде отключат светомузыкальный фонтан в Биржевом сквере

. Фото: Александр Подгорчук

Фонтан в сквере на Ленинском проспекте не будет работать до полудня пятницы, 16 июля.

- Там запланированы работы по диагностике программного обеспечения, которое управляет светомузыкальным комплексом, - объяснили в мэрии.

Светомузыкальный фонтан (как и все фонтаны Калининграда) работает с 8 до 23 часов. Представления начинаются в 12:00, 17:00 и 21:40.

Фонтан возле здания бывшей Кенигсбергской биржи открылся в июне 2018 года и является крупнейшим подобным объектом в Северо-Западном федеральном округе. Он оборудован видео-лазерной проекцией и автоматической многоэтапной системой очистки воды.