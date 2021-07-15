Где в Калининградской области выявили заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в нашей области выявили 230 инфицированных. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически случаи заражения распределились так:
Калининград - 126
Гурьевский городской округ - 26
Зеленоградский городской округ - 15
Светловский городской округ - 10
Черняховский городской округ - 10
Гвардейский городской округ - 9
Светлогорский городской округ - 8
Славский городской округ - 6
Пионерский городской округ - 4
Багратионовский городской округ - 3
Балтийский городской округ - 3
Советский городской округ - 3
Гусевский городской округ - 2
Краснознаменский городской округ - 2
Нестеровский городской округ - 2
Мамоновский городской округ - 1