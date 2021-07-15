Где в Калининградской области выявили заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в нашей области выявили 230 инфицированных. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически случаи заражения распределились так:

Калининград - 126

Гурьевский городской округ - 26

Зеленоградский городской округ - 15

Светловский городской округ - 10

Черняховский городской округ - 10

Гвардейский городской округ - 9

Светлогорский городской округ - 8

Славский городской округ - 6

Пионерский городской округ - 4

Багратионовский городской округ - 3

Балтийский городской округ - 3

Советский городской округ - 3

Гусевский городской округ - 2

Краснознаменский городской округ - 2

Нестеровский городской округ - 2

Мамоновский городской округ - 1