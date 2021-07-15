В Калининградскую область завезли еще 12 000 комплектов вакцины

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает региональный оперативный штаб, поступила партия в 12 000 дозкомплектов вакцины «Спутник V». В настоящее время ее развозят по медицинским учреждениям.

Всего за время прививочной кампании в Калининградскую область доставили свыше 223 000 комплектов доз. Из этого количества около 37 000 (16%) привезли за первую половину июля.

Развернуто 33 стационарных пункта вакцинации в 25 медицинских организациях.

Вакцинация вторым компонентом проводится по живой очереди в следующих мобильных пунктах:

- торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- на пл. Победы – 15-16 июля - с 10 до 20 часов; 17-18 июля – с 10 до 15 часов;

- на площадке перед ТЦ «Виктория» (бульв. Л. Шевцовой, 1) – 15-16 июля с 10 до 20 часов.

Расписание работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете.