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Лето в городе15 июля 2021 20:30

С 16 по 18 июля назначаются дополнительные электрички на приморском направлении

При этом график курсирования нескольких поездов скорректирован
Николай Литвинов
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Поскольку прогнозы в ближайшие дни по-прежнему обещают жару,с 16 по 18 июля на зеленоградском и светлогорском направлениях назначаются дополнительные поезда. При этом, как отмечает пресс-служба Калининградской железной дороги, график курсирования нескольких поездов скорректирован.

В частности, в пятницу, 16 июля, назначены дополнительные поезда, которые будут отправляться с Северного вокзала в 9:21, 11:49, 21:15 до остановочного пункта Приморье (Зеленоградск). Вечерний поезд №6821 сообщением Южный вокзал - о.п.Приморье в ближайшую пятницу отправится на 30 минут позже – в 20:30.

Подробнее об изменениях можно прочитать здесь.