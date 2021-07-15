С 16 по 18 июля назначаются дополнительные электрички на приморском направлении

Поскольку прогнозы в ближайшие дни по-прежнему обещают жару,с 16 по 18 июля на зеленоградском и светлогорском направлениях назначаются дополнительные поезда. При этом, как отмечает пресс-служба Калининградской железной дороги, график курсирования нескольких поездов скорректирован.

В частности, в пятницу, 16 июля, назначены дополнительные поезда, которые будут отправляться с Северного вокзала в 9:21, 11:49, 21:15 до остановочного пункта Приморье (Зеленоградск). Вечерний поезд №6821 сообщением Южный вокзал - о.п.Приморье в ближайшую пятницу отправится на 30 минут позже – в 20:30.

Подробнее об изменениях можно прочитать здесь.